Grêmio dá show no segundo tempo e goleia Caxias na estreia de Quinteros na Arena

O Grêmio fez a festa de sua torcida ao golear por 4 a 0 o Caxias na noite deste domingo (26), pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Braithwaite, Pavón, Monsalve e Edenílson anotaram os gols da partida disputada na Arena do Grêmio.

Com o resultado, o Tricolor chega a quatro pontos e assume a liderança do Grupo A, dois à frentre do São José. Já o Caxias, com três somados, é o segundo colocado do Grupo A, que a liderança do Internacional.

O jogo

GRÊMIO 4×0 CAXIAS

2ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data: 26/01/2025 (domingo)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Público e Renda: –

Gols:

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Gustavo Martins, Jemerson e Mayk (Vieri); Dodi (Edenílson), Villasanti, Pavón (Pepê), Cristaldo (Monsalve) e Aravena (André); Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

CAXIAS: Matheus Emiliano, Thiago Ennes, Douglas, Lucas Cunha (Alisson) e Marcelo Nunes; Lorran (Gustavo Nescau), Pedro Cuiabá (Vinícius Guedes) e Kelvyn (Iago); Nicholas, Richard (Paulinho Souza) e Welder. Técnico: Luizinho Vieira.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael Alves (RS) e Mateus Rocha (RS)

VAR: Jean Pierre Lima (RS)

Cartões Amarelos: João Lucas, Dodi e Villasanti (GRE); – (CAX)

