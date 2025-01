Vegetti se diz feliz pela vitória do Vasco, mas faz admissão

Em apenas dois jogos, Vegetti já se tornou um dos artilheiros do Campeonato Carioca. Afinal, ao marcar duas vezes na vitória do Vasco por 4 a 1 sobre a Portuguesa, neste domingo (26), em São Januário, o argentinou chegou aos três gols e igualou Carlinhos (Flamengo), Walber (Maricá) e Zé Vitor (Boavista) na artilharia do torneio. Para o atacante, porém, ainda há espaço para melhorias apesar da goleada cruz-maltina.

“O meu objetivo pessoal é sempre melhorar, buscar a perfeição. Tento treinar mais, ser mais responsável, para estar cada ano melhor. E no coletivo, estamos fazendo um grande trabalho. Temos muito o que melhor, é começo do ano. Fico muito feliz com o resultado, mas tem muita coisa para corrigir ainda”, disse o artilheiro na saída do campo.

Vegetti, com os dois gols, chegou à artilharia do Carioca. Ele já foi artilheiro da Copa do Brasil pelo Vasco, em 2024. Agora, o Pirata e companhia seguem em São Januário, onde a equipe enfrenta o Maricá, na quarta (29), pela sexta rodada da Taça Guanabara. O duelo marca, aliás, o embate entre os únicos invictos no certame.

