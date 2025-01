Bruna Biancardi, esposa de Neymar, compartilha antes e depois do procedimento

Na contramão do que se tornou habitual no mundo dos influencers, Bruna Biancardi não se submeteu a muitos procedimentos estéticos em sua vida. A mãe de Mavie só passou por rinoplastia, que para além da estética ainda envolveu uma correção do septo nasal, e colocou silicone.

“Só fiz nariz e coloquei silicone. Comece a ocupar o seu tempo vivendo sua vida”, rebateu Biancardi ao comentário de uma seguidora no último domingo, 26. “Você deve fazer muita plástica para ficar bonita”, escreveu a internauta.

“Não tenho fotos antigas nesse celular, mas achei essa antes da rinoplastia. Só fiz nariz e coloquei silicone, mas a senhorita precisa de uma cinco para começar a ficar apresentável. Quem sabe, se começar a ocupar seu tempo vivendo sua vida, você consiga. Vou torcer por você”, escreveu a modelo na resposta completa.

A rinoplastia de Bruna aconteceu antes do reconhecimento nas redes sociais, em 2018. À época, a influencer compartilhou parte do processo com seu número limitado de seguidores. “Sofrido, mas valeu a pena”, contou. Fãs resgataram a foto, e o antes chamou atenção nas redes sociais.

Vídeo

Uma publicação compartilhada por WWW Da Fama (@wwwdafama)

Não se sabe ao certo quando a modelo colocou a prótese do silicone, mas ela abordou o tema em 2021 durante uma ‘caixinha de perguntas’ no Instagram. “Vocês sempre perguntam isso por aqui. Coloquei 235 ml, por cima do músculo, em formato redondo”, detalhou.

Grávida de Neymar

A modelo está no quinto mês da segunda gestação fruto do relacionamento com Neymar. Eles já são pais de Mavie, de um ano e três meses, e estão à espera da segunda menina – a terceira do jogador, que tem quatro filhos.

Bruna aproveitou a ‘caixinha de perguntas’ feita no último final de semana, em seu perfil no Instagram, para explicar o sumiço das redes sociais. Internautas têm notado a influencer mais afastada dos conteúdos rotineiros após o anúncio da gravidez.

“Sei que estou sumidinha, mas tem sido bom. Não quero me estressar. E mesmo que eu não fale/faça nada aqui, sempre dão um jeito de falar algo. E ok falarem de mim, nem ligo, mas falarem das minhas filhas vira maldade demais para mim. Então, estou mais quieta. Sei que vão me entender”, explicou.

Ainda durante o papo com os seguidores nos stories, Biancardi revelou que a segunda filha já tem nome escolhido pelo casal. Ela, porém, não contou publicamente qual.