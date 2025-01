Renato Gaúcho é o principal nome para assumir o Cruzeiro

Renato Gaúcho é o principal candidato para ser o novo treinador do Cruzeiro após a demissão de Fernando Diniz. O clube mineiro decidiu dispensar o técnico em razão dos recentes resultados negativos.

O Jogada10 confirmou, com a assessoria de Portaluppi, que houve contato para que ele assuma a vaga. Reuniões estão previstas para acontecer ainda nesta segunda-feira (27).

Renato Gaúcho estava no Grêmio até o final de 2024. Caso assine com o Cruzeiro, reencontrará atletas como Gabigol e Fabrício Bruno, que foram comandados por ele no Flamengo.

A demissão de Fernando Diniz ocorreu na manhã desta segunda-feira (27), após uma sequência de resultados insatisfatórios. Em 2024, o treinador não conseguiu garantir uma vaga na Copa Libertadores e teve nas finais da Copa Sul-Americana e na classificação do Campeonato Brasileiro suas principais chances. No entanto, falhou em ambas.

Fernando Diniz comandou o Cruzeiro em 20 jogos, com quatro vitórias, nove empates e sete derrotas, somando, assim, um aproveitamento de 35%. Após o empate contra o Betim por 1 a 1, no último sábado (25), a pressão sobre o treinador aumentou. Durante o domingo, o CEO Alexandre Mattos e o proprietário da SAF, Pedro Lourenço, decidiram pela sua demissão.





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.