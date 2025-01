Valorizado no Botafogo, Igor Jesus recusa proposta da Inglaterra

O Botafogo segue recebendo ofertas por seus jogadores, principalmente aqueles que brilharam em 2024. Agora, a bola da vez foi o atacante Igor Jesus. O Nottingham Forest, da Inglaterra, apresentou uma proposta de 30 milhões de euros (R$ 185,8 milhões, na cotação atual), mas o clube recusou a oferta.

Com a negativa direta do atacante, os clubes sequer iniciaram negociações. Apesar de a diretoria do Botafogo ter considerado a proposta interessante pelos valores envolvidos, Igor Jesus optou por permanecer no clube. A informação é do portal ge.

O atacante acredita que é melhor seguir no Botafogo. Desde que chegou ao time carioca, conquistou espaço na Seleção Brasileira sob o comando do técnico Dorival Júnior e pretende manter o foco na disputa por uma vaga na Copa de 2026.

Números de Igor Jesus desde sua chegada ao Botafogo

Igor Jesus chegou ao Botafogo em junho de 2024 sem custos de transferência, após deixar o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, ao término do contrato. Desde então, marcou oito gols e deu cinco assistências em 31 jogos pelo clube carioca.

