Vegetti entra em lista seleta no Vasco; saiba qual

Ao marcar dois gols na goleada por 4 a 1 sobre a Portuguesa, no último domingo (26), o atacante Vegetti chegou a um seleto grupo pelo Vasco. Afinal, com o doblete em São Januário, o craque chegou aos 36 gols pelo Cruz-Maltino.

Dessa forma, ele adentrou o grupo dos dez maiores artilheiros do Vasco no Século XXI. Contra a Lusa, ele ultrapassou Valdir Bigode e o falecido Thalles, que fizeram 35 gols com a Cruz de Malta neste Século.

LEIA MAIS: Vasco se aproxima de renovação com Rayan, que chama atenção de clubes da Europa

Com 36 gols em 77 jogos desde que chegou ao clube, em julho de 2023, Vegetti possui média de 0,46 gol por jogo. Com isso em mente, é possível imaginar que, caso não saia ou não se machuque, o argentino pode alcançar o Top-5 ainda em 2025. Afinal, Germán Cano, hoje no Fluminense, é quem ocupa tal posição, com 43 gols. Leandro Amaral, em quarto, tem 51, enquanto Elton vem em terceiro, com 52.

Dessa forma, Vegetti necessitaria de mais 16 gols para igualar Elton, campeão da Copa do Brasil em 2011 pelo Cruz-Maltino. Assim, se mantiver a média que possui em seus 77 jogos, o Pirata precisaria de mais 34 partidas (16 gols) na temporada para empatar com “Pelelton”.

Confira o Top-10 artilheiros do Vasco no Século XXI

1º – Romário – 131 gols

2º – Nenê – 63 gols

3º – Élton – 52 gols

4º – Leandro Amaral – 51 gols

5º – Germán Cano – 43 gols

6º – Yago Pikachu – 40 gols

7º – Alecsandro – 39 gols

8º – Morais – 38 gols

9º – Vegetti – 36 gols

10º – Valdir e Thalles – 35 gols

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.