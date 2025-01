Lamine Yamal se torna embaixador de fabricante de smartphones

Lamine Yamal é um jovem destaque do futebol mundial que defende o Barcelona e também a Seleção Espanhola. E por isso, é cobiçado por grandes marcas para ser o garoto propaganda e, dessa forma, se tornou embaixador de uma fabricante chinesa de smartphones: OPPO.

Assim, o atacante vai ser o protagonista de uma ação que visa colocar em prática as estratégias de internacionalização da companhia, nomeada como “Make Your Moment”, que significa: faça seu momento.

Vale ressaltar que a OPPO é uma das empresas que patrocinam a UEFA e também as competições. Atualmente, a marca está em mais de 70 países e regiões com mais de 300 mil franquias de varejo em todo o mundo.

“Assim como inúmeros jovens em todo o mundo, Lamine recusa ser retido pela ansiedade ou pela incerteza sobre o futuro. Em vez disso, concentra-se nas suas paixões e foca sua energia no presente, encontrando realização e força através de sua dedicação”, declarou Zhang, presidente de marketing, vendas e serviços internacionais da OPPO.

Yamal pelo Barcelona

Lamine Yamal se destacou pela Espanha na Eurocopa no ano passado, e recebeu o prêmio melhor jogador jovem da competição. Em outubro, na mesma premiação da Bola de Ouro, da France Football, Lamine Yamal recebeu o Prêmio Kopa, de melhor jogador sub-21 do mundo. Por fim, no final do mesmo mês, o jovem espanhol recebeu a noemeação de Golden Boy (melhor jovem), pela revista Tuttosport.

Além disso, o atacante de 17 anos vem sendo um dos destaques do Barcelona nesta temporada ao lado de Raphinha e Lewandowski. Nesta temporada, Yamal atuou em 27 partidas entre todas as competições e já participou diretamente de 21 gols do clube espanhol. Assim, ele balançou as redes nove vezes e contribuiu com 12 assistências.

