Atacante do Corinthians e ex-Botafogo compram clube no Paraguai

Os irmãos gêmeos Ángel Romero, atacante do Corinthians, e Óscar Romero, meio-campista, que recentemente deixou o Botafogo, adquiriram um clube da terceira divisão do Paraguai. Trata-se do Club Sport Colombia, clube da cidade de Fernando de la Mora. A escolha da dupla em se tornar proprietária da agremiação tem uma razão emocional.

Isso porque foi o clube onde os dois iniciaram suas trajetórias profissionais. Segundo informação do portal “ge”, as tratativas também tiveram a participação de Fernando Romero, irmão mais velho da dupla. Assim, o trio conduzirá a gestão do Club Sport Colombia e terá a missão de montar um elenco competitivo. O planejamento é retornar à elite do futebol do Paraguai e melhorar a estrutura do clube.

O projeto de recuperação administrativa do clube se explica porque não disputa a Primeira Divisão no país desde 2010. O Club Sport Colombia, aliás, integra a Terceira Divisão desde a última temporada. Afinal, foi vice-campeão da Quarta Divisão em 2023. A ligação de Ángel Romero e Óscar se consolidou há quatro anos. Na ocasião, os irmãos doaram 24 latas de tinta para a realização das pinturas das grades do estádio. Naquela oportunidade, o Club Sport Colombia passava por momentos de crise em diversos âmbitos, entre eles que causaram problemas financeiros.

Experiência no futebol brasileiro e experiência na seleção do Paraguai

Ángel Romero vai para a sua terceira temporada consecutiva no Corinthians, em sua segunda passagem pelo clube paulista. Ao todo, o atacante jogou pelo Timão 313 partidas, com 57 gols e 27 assistências. Em contrapartida, seu irmão gêmeo Óscar está de saída do futebol brasileiro. Ele encerrou sua passagem pelo Botafogo, onde foi campeão brasileiro e da Libertadores, mas ainda não anunciou seu novo clube.

Os dois também já atuaram algumas vezes pela seleção paraguaia. Ángel serviu a equipe nacional em 47 ocasiões e Óscar, em 57. Por clubes, os irmãos jogaram juntos por Cerro Porteño, no início de suas carreiras, e posteriormente no San Lorenzo, da Argentina.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.