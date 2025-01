São José x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional teve pouco tempo para celebrar o seu primeiro resultado positivo da temporada. Afinal, o time vai enfrentar o São José três dias depois de seu confronto com o Juventude, no Beira-Rio. Deste modo, o Colorado vai enfrentar o Zequinha, nesta terça-feira (28), às 21h30, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho.

O São José não vai poder sediar seus jogos como mandante no seu estádio, o Passo D’Areia, pois sofre com problemas envolvendo a estrutura do local, assim como, houve conflitos entre as torcidas do Zeca e do Pelotas na rodada inaugural do Estadual. Deste modo, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) decidiu mudar o palco do jogo.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere no sistema pay-per-view, a partir das 21h30.

Como chega o São José

O Zequinha ainda não conseguiu vencer no Campeonato Gaúcho. Isso porque a equipe somente acumula empates com Pelotas e São Luiz nas duas rodadas do torneio. Assim, ocupa a segunda colocação do Grupo A, com dois pontos. A intenção da diretoria era levar este embate com o Inter para Ijuí, cidade onde atuou no último sábado, ou Pelotas, que será o destino de seu próximo compromisso.

Como chega o Internacional

O Colorado soma um empate com o Guarany de Bagé e uma vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, em seu último jogo. Com isso, se encontra na liderança do Grupo B, com quatro pontos. Aliás, a tendência é a de que Roger Machado mantenha a base do time, especialmente com a continuidade do lateral-esquerdo Bernabei e do volante Fernando como titulares. Por sinal, os dois estrearam na temporada na rodada anterior.

Há a possibilidade de Valencia retornar ao time titular. Vale relembrar que o equatoriano sentiu desgaste muscular, por isso foi preservado das duas partidas do Colorado no Estadual. A propósito, Victor Gabriel e Rogel concorrem a uma vaga na equipe. O primeiro teve boa apresentação na estreia do Inter e teve nova oportunidade, principalmente com a ausência de Clayton Sampaio por um problema no tornozelo esquerdo. Já o uruguaio voltou a ser opção no banco de reservas contra o Jaconero depois de se recuperar de uma cirurgia para corrigir uma fratura na mão esquerda. Além disso, o atacante colombiano Carbonero também está disponível e pode fazer sua estreia pela equipe.

SÃO JOSÉ X INTERNACIONAL

3ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data e horário: 28/01/2025 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Vale, Novo Hamburgo (RS)

São José: Alex Peralta, Danielzinho, Fredson, Rafael Dumas e Lailson; Jhonata Varela, Gabriel Terra, Lucas Hulk; Marcos Vinícius, Renê e Douglas. Técnico: Rogério Zimmermann

Internacional: Anthoni; Aguirre, Victor Gabriel (Rogel), Vitão, Bernabei; Fernando (Ronaldo) Thiago Maia (Bruno Henrique), Alan Patrick, Wanderson, Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Mauricio Coelho Silva (RS) e Conrado Bittencourt Berger (RS)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.