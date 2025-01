Grêmio confirma lesão muscular de Mayk

Nesta segunda-feira (27), o Grêmio informou que o lateral-esquerdo Mayk sofreu uma lesão na parte posterior da coxa direita. Na goleada por 4 a 0 sobre o Caxias, no último domingo (26), na Arena, o jogador sentiu desconforto e precisou sair de campo.

Segundo o Tricolor Gaúcho, o jogador foi submetido a exames de imagem nesta manhã, que confirmaram a presença de uma lesão muscular grau 1-A no bíceps femoral direito. Portanto, já iniciou o tratamento sob a supervisão dos profissionais da saúde do clube.

O técnico Gustavo Quinteros deve ter dor de cabeça com esse desfalque, afinal, só tem à disposição o jovem Pedro Gabriel, do time sub-20, como lateral-esquerdo de origem. Assim, no jogo contra o Caxias, o zagueiro Viery foi improvisado na função, substituindo o camisa 26.

Não há uma previsão divulgada para o retorno do atleta, mas é certo que perderá as próximas rodadas do Campeonato Gaúcho. Desse modo, Mayk não defenderá o Grêmio na próxima quarta-feira (29), contra o Monsoon FC, pela terceira rodada do Estadual.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.