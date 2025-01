Grêmio anuncia contratação do goleiro Tiago Volpi

O Grêmio anunciou oficialmente a contratação do goleiro Tiago Volpi na noite desta segunda-feira (27), através das redes oficiais do clube. Com um contrato de dois anos assinado, o arqueiro seguirá no Tricolor Gaúcho até o fim de 2026.

Com a saída de Marchesín para o Boca Juniors, o Imortal começou a pesquisar um substituto. Aliás, Volpi não era a única opção da diretoria, que também iniciou conversas com Matheus Magalhães, do Braga, de Portugal. Mas questões financeiras dificultaram um avanço nas negociações.

O arqueiro rescindiu contrato com o Toluca, do México, onde estava desde julho de 2022, quando saiu do São Paulo. Segundo o atleta, questões familiares o fizeram querer sair do país para retornar ao Brasil. O contrato com antigo clube iria até julho deste ano.

Carreira de Tiago Volpi, novo goleiro do Grêmio

O arqueiro iniciou sua carreira no São José/RS, onde jogou entre 2010 e 2012, passando ainda pelo Luverdense em 2011 e pelo Figueirense de 2012 a 2014. Em seguida, teve uma longa passagem pelo Querétaro, no México, de 2015 a 2019, antes de se transferir para o São Paulo, onde ficou até 2022.

Ao longo de sua carreira, conquistou títulos importantes, incluindo o Campeonato Catarinense de 2014, o Campeonato Mexicano de 2016, a Supercopa do México de 2017 e o Campeonato Paulista de 2021.

