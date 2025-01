Corinthians inicia preparação para enfrentar a Ponte sem titulare

O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira (27) após a derrota para o São Paulo, seu primeiro revés no ano. Ramón Diaz iniciou os preparativos para a partida contra a Ponte Preta, na próxima quarta-feira (29), pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

No trabalho, o elenco corinthiano se dividiu em duas partes. Os que atuaram por mais de 45 minutos contra o São Paulo realizaram uma atividade regenerativa. Já o restante do grupo participou de um treinamento dentro de campo, com foco em troca de passes, transição com enfrentamento e finalizações, além de um jogo com o campo reduzido.

Antes de encarar a Macaca, o Corinthians terá apenas uma atividade com o elenco completo à disposição de Ramón Diaz. A partida está marcada para às 19h45 desta quarta, no Estádio Moisés Lucarelli.

