Martínez é registrado e aguarda inscrição para poder estrear pelo Palmeiras

Novo reforço do Palmeiras, o uruguaio Emiliano Martínez teve seu contrato publicado no BID da CBF na noite desta segunda-feira (27). Com isso, o volante fica no aguardo apenas da inscrição no Campeonato Paulista para poder atuar com a camisa alviverde.

Caso o Verdão queira contar com o jogador na partida contra o Bragantino, nesta terça-feira (28), terá que inscrever o reforço no torneio até as 17h30, duas horas antes do começo do duelo. Como estava atuando com regularidade no Midtjylland, da Dinamarca, Martínez chegou ao Palmeiras com ritmo de jogo.

Na posição, o jogador terá concorrência com Richard Ríos, Aníbal Moreno, Fabinho, Atuesta e Figueiredo. Além disso, o Palmeiras terá que deixar um jogador estrangeiro de fora por partida, já que, com Martínez no plantel, o Verdão terá oito gringos no elenco, enquanto o regulamento permite a presença de apenas sete por jogo.

