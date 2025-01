Rivaldo valeria quanto atualmente? Veja conversões de contratações

Você já imaginou qual seria o valor de mercado de Rivaldo, Ronaldo, Zidane e Beckham no futebol atual? Nos últimos anos, as vendas de jogadores de futebol atingiram números significantes, inflacionando os valores a cada abertura da janela de transferências.

Para calcular o preço atualizado dessas lendas do passado e campeões nos anos 90 e 2000, a Betfair, uma das maiores casas de apostas do mundo, lançou uma calculadora interativa online que atualiza os valores de cada transação de destaque no futebol mundial e permite o torcedor checar por conta própria qualquer valor de transferência.

Em 8 de julho de 1996, por exemplo, o Palmeiras negociou Rivaldo com o Deportivo La Coruña (ESP) por R$11 milhões. Ajustado pelo valor da inflação desses 29 anos, a negociação atualmente giraria em torno dos R$56 milhões, segundo a calculadora.

Rivaldo comenta valores

Rivaldo, pentacampeão e embaixador da Betfair, acredita que hoje sua transferência teria um valor superior aos R$56 milhões.

“Ah, com certeza. O lado financeiro do futebol mudou muito e os jogadores hoje são muito mais caros. Na época que fui para o La Coruña eu já estava com 23 ou 24 anos, já tinha muita experiência dentro do Campeonato Brasileiro. Então, sem dúvida, meu valor seria muito maior do que R$50 milhões”, comentou o ex-jogador.

Em 1997, já como melhor jogador do mundo, Ronaldo Fenômeno saiu do Barcelona para a Inter de Milão por US$32 milhões; a transferência mais cara da história do futebol até aquele momento. O valor à época correspondia a R$59.769.600,00. Mas, com a pesquisa feita na calculadora, foi possível descobrir que a negociação hoje representaria o montante de R$281.832.238,82.

Somente no mercado brasileiro em 2024, segundo dados da CBF, as transferências de futebol atingiram níveis astronômicos: foram gastos mais de 2 bilhões de reais durante toda a temporada. Já de acordo com dados do FIFA International Transfer Snapshot, o valor movimentado em todo o ano de 2024, nas duas janelas de janeiro e junho, foi de US$7,91 bilhões (cerca de R$ 46,8 bilhões).

Em 2025, negociação de Neymar ultrapassaria a barreira do bilhão

A transferência de Neymar do Barcelona ao PSG, em 2017, movimentou R$813 milhões, tornando-se a maior venda da história no futebol mundial. Mas será que ela ainda seria a transferência mais cara se corrigida pela inflação?

Com os dados atualizados, o montante da venda de Neymar do Barcelona para o clube francês ficaria na casa do bilhão. R$1.117.750.201,00, para ser mais preciso.

“Sabemos que o volume de dinheiro que é investido no futebol no mundo todo cresceu enormemente nas últimas décadas, é natural que os valores praticados atualmente se destaquem nas manchetes esportivas. Mas chegamos a uma fórmula para também comparar os valores de jogadores icônicos que estão na nossa memória, traduzidos em uma calculadora que dá ao próprio torcedor a oportunidade de conferir esses dados, além de conferir comparações interessantes do que esses valores realmente significam na prática”, analisa Rosiane Siqueira, Gerente Sênior de Relações Públicas e Porta-Voz da Betfair.

Quem quiser utilizar a calculadora online pode acessá-la clicando aqui.

