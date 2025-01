Saiba como jornais da Espanha reagiram à saída de Neymar da Arábia Saudita

A saída de Neymar do Al Hilal ganhou repercussão mundial de imediato. Dois dos principais jornais da Espanha repercutiram a passagem do brasileiro pelo futebol da Arábia Saudita. O ‘Marca’, da capital espanhola, mencionou os altos valores investidos pelo Al Hilal, destacando que Neymar saiu “pela porta dos fundos”.

“Neymar: 62 milhões de euros (cerca de R$ 382 milhões) adeus e obrigado”, manchetou o diário, em referência à multa rescisória que o atacante receberia em um acordo prévio.

“Com apenas 428 minutos em campo na passagem pelo Al Hilal ele se despede do atual campeão sem mal ter usado as cores do clube. Em agosto de 2023, a equipe árabe pagou 90 milhões de euros ao PSG por uma das grandes figuras do futebol. Agora, duas temporadas, depois sai pela porta dos fundos e com uma rescisão de 65 milhões de dólares, pouco mais de 62 milhões de euros”, escreveu na matéria.

O ‘Sport’, da Catalunha, também citou os altos valores e fez críticas à baixa performance do craque.

“Na Arábia Saudita, sobra dinheiro. Mas, apesar disso, não será nem um pouco engraçado ao Al Hilal despender a quantidade de dinheiro que foi gasta na arruinada contratação de Neymar, que oficialmente rescindiu seu contrato”, iniciou.

“Neymar sai pela porta de trás de um futebol saudita em que atuou em conta-gotas. Sete partidas, um gol e três assistências são os tristes dados do astro brasileiro. Os cálculos são fáceis, o gol de Neymar custou 90 milhões de euros ao Al Hilal, e cada partida custou 13 milhões. Se contar o astronômico salário que ele assinou por duas temporadas”, concluiu.

Valores negociados para saída

Neymar teria a receber 65 milhões de dólares (R$ 383 milhões) até o términodo vínculo com o clube árabe, em julho deste ano. O desentendimento para se concretizar a saída do atacante se deu em relação a quanto cada lado precisaria abrir mão para selar o acordo. Assim, o brasileiro receberá mais da metade do previsto em contrato, aceirtando reduzir R$ 100 milhões para se desligar do Al-Hilal.

