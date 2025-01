Alisson retoma confiança no São Paulo e sonha com Seleção

O São Paulo ganhou um grande reforço para esta temporada. Mas não estamos falando de Oscar ou Enzo Díaz. Também de nenhuma joia da base do clube. Mas sim de Alisson. O meio-campista mostra estar 100% neste início de temporada, retomou sua confiança após se lesionar gravemente no ano passado e agora sonha com a Seleção Brasileira.

Alisson passou por uma cirurgia no tornozelo direito em julho de 2024. Acreditava-se que ele perderia todo o restante da temporada, mas o jogador de 31 anos voltou ainda em novembro. A rápida recuperação surpreendeu a todos dentro do clube.

A temporada passada do jogador, aliás vinha sendo fantástica. Alisson era um dos principais jogadores da equipe antes da lesão. Tanto que o São Paulo caiu de produção após perder o meia. Já neste início de 2025, ele foi titular tanto contra Guarani e Corinthians, quanto nos dois jogos de pré-temporada nos EUA, contra Cruzeiro e Flamengo.

Seu futebol fez com que o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, fosse ao Morumbis neste domingo (26/01), para observar o jogador de perto.

“Ano passado vivi um momento maravilhoso, mas sofri a lesão. Estou voltando e recuperando ritmo e confiança. É viver um dia de cada vez, jogo a jogo, evoluindo o que for necessário. É um sonho, lógico, vestir a camisa da Seleção Brasileira. Vou trabalhar forte e, caso eu mereça, espero realizar esse sonho”, comentou Alisson.

Agora, o jogador convive com a expectativa de vestir a camisa da Amarelinha. Enquanto espera, o meia busca manter seu alto nível no São Paulo. O Tricolor volta a campo nesta quarta-feira (29/01), às 21h35, contra a Portuguesa, pela quinta rodada do Paulistão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.