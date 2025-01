Neymar se despede oficialmente do Al-Hilal: ‘Dei tudo para jogar’

O atacante Neymar se despediu oficialmente do Al-Hilal, em uma publicação nesta terça-feira (28/01). O brasileiro fez sete partidas e fez um gol em uma passagem marcada por lesões, sem conseguir mostrar seu futebol. Agora, o astro tem caminho livre para assinar um contrato com o Santos.

“A todos do Al Hilal, aos fãs, obrigado!! Dei tudo para jogar e gostaria que tivéssemos melhores momentos em campo juntos. À Arábia Saudita, obrigado por proporcionar a mim e à minha família uma nova casa e novas experiências. Agora conheço o verdadeiro saudita e tenho amigos para a vida toda. Sempre senti seu amor e paixão pelo jogo. Estarei acompanhando sua jornada como clube e país até 2034. Seu futuro será incrível, coisas especiais estão acontecendo. E eu sempre vou te apoiar”, escreveu Neymar.

Aliás, o jogador e sua equipe já vinham buscando uma rescisão com um clube árabe há alguns dias. Contudo, a liberação aconteceu após a Liga Saudita entrar na negociação. Assim, Neymar abriu mão de uma quantia de 65 milhões de dólares, cerca de R$ 385 milhões, para receber para fechar o acordo.

Agora, o jogador tem o caminho livre para acertar o seu retorno à Vila Belmiro. Aliás, o Santos já está apalavrado com seu ídolo e aguardava apenas a conclusão da rescisão com o Al-Hilal. A expectativa é que Neymar seja anunciado nos próximos dias em um contrato que iria até junho deste ano. Há a possibilidade do atacante estender o vínculo até junho de 2026 para fazer toda a preparação para a Copa do Mundo “em casa”.

