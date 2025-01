Sampaoli chega a cinco derrotas seguidas no comando do Rennes, da França

O início do ano do Rennes, da França, tem assustado os torcedores. Afinal, sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, o time não sabe o que é vencer desde o ano passado. Em 2025, até o momento, já foram cinco derrotas em cinco jogos, com direito a eliminação na segunda fase da Copa da França.

Além disso, a equipe despencou na tabela de classificação e ocupa, atualmente, a 16ª colocação (antepenúltimo) da Ligue 1. Assim, a chance de rebaixamento começa a aumentar depois do revés por 3 a 2 para o Monaco. Diante disso, o meia Seko Fofana discordou publicamente das escolhas do treinador argentino.

“Há uma enorme frustração. Sabemos que devemos fazer melhor. Precisamos encontrar soluções rapidamente, pois estamos em uma situação crítica. É verdade que, se eu fosse o técnico, há certas escolhas que eu faria que seriam diferentes. Mas o treinador tem suas ideias e também está fazendo o que pode com os jogadores que tem”, disse.

Desde que chegou ao clube francês, Sampaoli soma sete derrotas e apenas três vitórias. O técnico, ex-Flamengo, chegou a pedir as contratações de Fabrício Bruno e Gerson, porém não foi atendido pela diretoria.

Além disso, o jornal L’Équipe divulgou que o comandante estaria insatisfeito com a atuação do Rennes na janela de transferência e teria conflitos com Frederic Massara, diretor esportivo do clube.

