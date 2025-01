Racing acerta últimos detalhes para anunciar ‘Riquelme do Acesso’

Para qualquer jogador, a mera comparação com um nome do calibre de Juan Román Riquelme é digna de muito orgulho. E o mei0-campista argentino Adrián Fernández, reforço iminente do Racing, vive isso desde que seu futebol despontou no San Telmo, clube da segunda divisão do país.

Em razão do estilo mais cadenciado e de muita habilidade no controle de bola, com dribles curtos, as comparações pipocaram ao ponto de um novo apelido o identificar com mais frequência: Riquelme do Acesso.

Também por conta destas características, o Racing se acertou com o San Telmo em aquisição que já entrou na reta final dos trâmites burocráticos. Nesse sentido, Adrián compareceu as instalações da representação de Avellaneda na manhã desta terça-feira (28) para fazer os exames médicos. Caso tudo esteja dentro do esperado, ele assina o vínculo para chegar em caráter de empréstimo a Academia.

Dentro da negociação, estão previstas duas cláusulas de compra que podem ser exercidas pelo Racing para manter o atleta em suas fileiras. Se optar por esse movimento em junho deste ano, o valor será de 800 mil dólares (R$ 4,7 milhões). Porém, se a transação ocorrer somente em dezembro, o preço se eleva para 1,1 milhão de dólares (R$ 6,5 milhões). Nas duas situações, a aquisição será de 80% dos direitos econômicos de Toto Fernández.

Nova chance

Esta vai ser a segunda experiência do Riquelme do Acesso em um clube de maior visibilidade na América do Sul. No segundo semestre de 2024, o San Telmo emprestou o atleta de 23 anos para o Peñarol, onde acabou tendo poucas oportunidades. Ao todo, foram somente três partidas na equipe uruguaia onde a concorrência com Léo Fernández, em grande fase, se mostrou ponto relevante para que ele atuasse com menor frequência.

