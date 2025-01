Novo reforço do São Paulo disputou 14 partidas nos últimos dois anos

O São Paulo está prestes a anunciar a contratação do lateral-direito Cédric Soares. Ele estava sem clube e não entra em campo desde março de 2024. Ele vai assinar um contrato de três meses e passar por um período de avaliação sob a supervisão da comissão técnica de Luis Zubeldía para saber se terá vida mais longa no Morumbis.

Contudo, o que mais preocupa o São Paulo neste momento é o pouco tempo de jogo do atleta nos últimos anos. Afinal, Cédric entrou em campo pela última vez em março de 2024, seu último ano como jogador do Arsenal. O português disputou três jogos no ano passado, todos válidos pelo Campeonato Inglês, nenhum como titular.

Na primeira metade de 2023, o lateral defendeu o Fulham, também da Inglaterra, por empréstimo, e participou de oito jogos, sem anotar gols ou assistências. Somando a passagem pelos dois clubes, ele disputou ao todo 14 partidas nos últimos dois anos. Para efeito de comparação, o reserva imediato da lateral-direita do Tricolor neste momento é Moreira, que no mesmo período disputou 17 embates.

Entretanto, seu currículo impressiona. Além de Arsenal e Fulham, o jogador já atuou no Sporting, Southampton e Inter de Milão. Além disso, era figurinha constante nas convocações da seleção portuguesa, tendo disputado a Eurocopa em 2016 e a Copa do Mundo em 2018.

Cédric desembarcou no São Paulo há poucos dias para iniciar um trabalho de recondicionamento físico. Após um teste inicial, ele terá a chance agora de que pode ser um bom ativo no Tricolor para a atual temporada.

