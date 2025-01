Acertado com Flamengo, Danilo ‘gostaria de sair de forma diferente’ da Juventus

A caminho do Brasil para se apresentar ao Flamengo, Danilo concedeu suas últimas palavras em território italiano nesta terça-feira (28). No aeroporto, o jogador de 33 anos lamentou não ter feito uma partida oficial de despedida, mas ressaltou que “leva boas lembranças” em sua passagem pela Juventus.

LEIA MAIS: Danilo irá reeditar dupla de sucesso com Alex Sandro no Flamengo

“Com certeza eu gostaria de me despedir no estádio, de sair de uma forma diferente, mas eu levo boas lembranças. Foram cinco anos e meio, o que certamente me tornou muito melhor como pessoa, como homem, como jogador de futebol. Então eu uso essas lindas lembranças”, afirmou.





Danilo também foi questionado sobre seu afastamento da Juventus. Ele não se aprofundou sobre o assunto e disse que a decisão foi do técnico Thiago Motta e pela diretoria da Velha Senhora.

“Sempre me coloquei à disposição, sempre fiz o meu trabalho. As escolhas do clube e do treinador, eu não posso influenciar e não foi uma escolha minha. só posso dizer que dei meu máximo do primeiro ao último dia. Só posso dizer que tenho a consciência limpa”, disse.

“Certamente, a camisa da Juventus é a mais importante da minha vida. Esse tempo no clube certamente mudou o meu nível como jogador de futebol, em termos de profundidade. Nisso, eu só tenho a agradecer”, completou.

Por fim, Danilo deve chegar ao Rio de Janeiro somente na quarta-feira (29) para se apresentar no Ninho do Urubu. Ele vai passar por exames médicos antes de assinar um contrato de dois anos. Antes de desembarcar no Rio, o jogador vai passar por Minas Gerais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.