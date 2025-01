Palmeiras tenta contratação de Wanderson, do Inter, mas conversas não avançam

O Palmeiras tentou a contratação do atacante Wanderson, do Internacional. O Verdão busca mais um ponta esquerda e viu o jogador do Colorado como uma boa opção para compor o elenco de Abel Ferreira. Contudo, apesar do interesse e de ter aberto conversas, a transferência não deve acontecer.

A ideia do Palmeiras era perdoar uma dívida que o Internacional ainda tem com o Verdão pela aquisição do meia-atacante Bruno Tabata. Para quitar este débito, o Alviverde estaria disposto a esquecer o valor que ainda tem direito a receber pela contratação de Wanderson. Contudo, o Colorado sinalizou que gostaria de receber uma compensação, além do perdão da dívida.

O Verdão, por sua vez, não está disposto a oferecer uma quantia pelo jogador. Assim, o negócio entre Palmeiras e Internacional não vai mais acontecer e a diretoria alviverde deve voltar ao mercado atrás de outra opção ofensiva.

Wanderson tem sido titular neste início de ano no time gaúcho diante da lesão justamente de Tabata. Como jogador tem contrato até o final do ano, o Internacional teria uma oportunidade de receber uma quantia por um atleta que tem o contrato se encerrando em breve.

Por outro lado, o Palmeiras está no mercado em busca de jogadores de ataque. Até aqui, o Verdão já anunciou os atacantes Facundo Torres e Paulinho, além do volante Emiliano Martínez. Abel Ferreira havia sinalizado a intenção de contar ainda com mais um zagueiro e um atacante para completar o elenco neste início de temporada.

