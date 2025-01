Zubeldía relaciona dois campeões da Copinha para jogo do São Paulo

O técnico Luis Zubeldía integrou os garotos Lucas Ferreira e Matheus Alves, do elenco campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na lista de relacionados para o próximo compromisso da equipe. O Tricolor encara a Portuguesa nesta quarta (29/01), no Mercado Livre Arena Pacaembu, pelo Campeonato Paulista.

Campeões da Copinha no último sábado (25), o atacante e o meia estão com o restante do elenco profissional no CT da Barra Funda. Entretanto, não há a confirmação se ficarão no grupo em definitivo. A tendência é que como o São Paulo pode ter atletas preservados contra a Lusa, os garotos devem ser opções no banco de reserva.

Além disso, existiu uma urgência para suprir a ausência de William Gomes. Afinal, o atacante está encaminhado para ser o novo reforço do Porto, de Portugal, e não deve mais jogar pelo São Paulo. Além dos dois garotos, o destaque da Copinha, Ryan Francisco, também estará com o plantel principal.

Lucas Ferreira participou dos dez jogos do São Paulo na Copinha, marcando três gols. O garoto vem se destacando pelo clube desde 2024, quando foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 com protagonismo. Matheus Alves, o camisa 10, tem 19 anos, disputou nove partidas e deixou um gol no torneio.

Zubeldía freia empolgação do Sub-20

Apesar da conquista da Copinha e a euforia da torcida, o técnico Luis Zubeldía vem pregando cautela com os garotos. A tendência é que os dois retornem ao sub-20 depois do embate contra a Lusa.

“Há que ir devagar, apesar da repercussão deste tipo de torneio. Tenho que ter cabeça fria e ir passo a passo. Estou muito contente, sei que tenho três, quatro ou cinco jogadores para que o São Paulo vá projetando num médio prazo”, disse o treinador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.