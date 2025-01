Zé Rafael realiza exames no Santos e se aproxima de anúncio oficial

O volante Zé Rafael está muito próximo de ser confirmado como novo reforço do Santos. Na tarde desta terça-feira (28/01), o jogador realizou exames médicos e deve assinar contrato para ser o novo jogador do Peixe. Ele deixa o Palmeiras após seis temporadas.

Em fotos vazadas nas redes sociais, o jogador já aparece com a camisa de treino do Peixe. Acompanhado de um profissional, ele realizou exames médicos para depois assinar contrato com o Alvinegro Praiano. O volante havia negado as primeiras investidas do Santos, mas nos últimos dias houve um aumento nos valores, e ele aceitou os termos de contrato.

Duas fotos que recebi: pic.twitter.com/tvQd8qs3iA — Gabriela Arantes Brino (@gabbsbrino) January 28, 2025

Aliás, o Verdão terá um bom retorno financeiro pela venda do meio-campista ao Santos. O Alviverde receberá 2,5 milhões de euros (R$ 15,5 milhões na cotação atual). As partes chegaram a um acordo para o volante firmar contrato com o Peixe até o fim de 2027.

Zé Rafael teve uma passagem vitoriosa em seis temporadas no Palmeiras. Conquistou 11 títulos ao longo desse período, mas em 2025 entrou na lista de negociáveis do clube alviverde. Ele deu quatro assistências e fez 37 partidas ao longo da última temporada, sendo a que menos atuou desde a chegada ao Verdão.

Zé Rafael deve demorar para estrear no Santos

A tendência porém, é a de que Zé Rafael demore algumas semanas para estrear pelo novo clube. Como o Palmeiras efetuou a inscrição do jogador no Paulistão, ele não poderá defender o Peixe no Estadual, podendo, assim, atuar apenas na Copa do Brasil e no Brasileirão.

