Ancelotti afirma entender se Vini Jr deixar o Real Madrid

O Real Madrid precisa definir seu futuro na Champions League e enfrentará o Brest nesta quarta-feira (29), na última rodada da fase inicial da competição. Na entrevista coletiva antes da partida, o técnico Carlo Ancelotti abordou a possibilidade de Vini Jr deixar a Espanha.

O futebol da Arábia Saudita segue interessado na contratação do brasileiro e sonha com o atacante. Sobre uma possível transferência, Ancelotti foi enfático:

“Eu entendo tudo. No futebol, entendo tudo. Também entendi quando Kroos quis se aposentar, algo que poucos fazem. Essas decisões são individuais, mas já disse: vejo Vini feliz, com vontade de ficar aqui e conquistar títulos com o Real Madrid. Creio que ele escolherá a glória”, afirmou o treinador.

Além disso, Vini Jr não enfrentará o Brest nesta quarta-feira, pois precisa cumprir suspensão automática devido ao acúmulo de três cartões amarelos. Ele ficará fora do último jogo da fase inicial. Na atual edição da Champions, o camisa 7 já marcou sete gols.

Por fim, Ancelotti comentou sobre seu futuro no clube espanhol e garantiu que permanecerá na equipe enquanto for necessário:

“Se algo estranho acontecer, pode haver mudança, como normalmente ocorre no futebol. Mas estamos bem, com confiança entre nós. Não pensamos em daqui a um ano, mas em fazer uma boa temporada. Apesar das dificuldades, seguimos firmes, mesmo com muitos desfalques”, concluiu.

