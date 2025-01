Flamengo deve poupar jogadores em retorno ao Maracanã

O Flamengo volta ao Maracanã após jogos pelo Nordeste e Brasília nesta quinta-feira (30), quando enfrenta o Sampaio Corrêa, às 21h30, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. No entanto, o técnico Filipe Luís deve poupar jogadores por causa do clássico diante do Botafogo, pela Supercopa, no domingo (2). A torcida, assim, não deve acompanhar todos os titulares em ação no meio de semana.

Além da semana ser decisiva por causa do confronto de domingo que vale taça, o Flamengo avaliou que o tempo de recuperação entre os jogos é curto. A diferença entre o fim e o início das partidas é 64h30min, tempo inferior às 66 horas recomendadas no Regulamento Geral de Competições da CBF. A partida do Carioca começará às 21h30 de quinta, enquanto o clássico será às 16h de domingo no Mangueirão, em Belém.

Desta maneira, Filipe Luís deve dar rodagem ao time que entrou em campo no último jogo. Luiz Araújo e Alcaraz podem ganhar chances como titulares. O novo reforço do clube, Juninho, busca melhor entrosamento com os demais. Por fim, recuperado de grave lesão, Everton Cebolinha também tem a chance de fazer sua estreia em 2025.

Em semana decisiva, o Flamengo busca a segunda vitória consecutiva do time considerado principal, enquanto também se prepara para o duelo que vale título diante do Botafogo, no domingo. Na quarta-feira, Filipe Luís vai definir a equipe para o jogo do Estadual, enquanto no sábado fará último treino antes do jogo decisivo.

