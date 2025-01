PSV x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Champions 2024/25. Nesta quarta-feira (29), PSV e Liverpool se enfrentam às 17h (de Brasília), no Philips Stadion, em Eindhoven, na Holanda, em partida válida pela 8ª e última rodada da principal competição de clubes do planeta. Os Reds já estão confirmados nas oitavas de final, enquanto os donos da casa querem confirmar a classificação nos playoffs do mata-mata.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Max (streaming).

A fase de grupos da Champions conta com 36 times. Os oito primeiros avançam direto para as oitavas de final. Já os times que ficarem entre a nona e a 24ª posição vão para os playoffs, com jogos de ida e volta.

Como chega o PSV

O time holandês está na 19ª posição, com 11 pontos, e depende apenas de suas forças para confirmar a classificação nos playoffs de mata-mata. Contudo, o PSV precisa ao menos de um empate em casa para não depender de outros resultados. Isto porque a vantagem para o Manchester City, primeiro fora da zona dos playoffs, é de três pontos.

Ao mesmo tempo, a equipe vive um bom momento e além de vencer o Estrela Vermelha por 3 a 2, fora de casa, na última rodada da Champions, o time holandês vem de outro triunfo, pelo mesmo placar, na liga nacional.

Contudo, o técnico Peter Bosz tem dois desfalques confirmados para o jogo desta quarta-feira. Ryan Flamingo, suspenso, e Malik Tillman, lesionado, são baixas confirmados para enfrentar os ingleses.

Como chega o Liverpool

Por outro lado, o Liverpool é o líder isolado da competição e garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final. Além disso, o time inglês é o único com 100% de aproveitamento. Ao todo são sete vitórias em sete jogos e uma vantagem de três pontos para o vice-líder Barcelona. Ou seja, um empate fora de casa garante a primeira posição para o time comandado pelo técnico Arne Slot.

Para o jogo desta quarta-feira, o zagueiro Joe Gómez e o atacante Diogo Jota são as baixas confirmadas no Liverpool. A boa notícia é que o atacante Salah, artilheiro da equipe, pode começar a partida entre os titulares.

PSV x Liverpool

8ª rodada da fase de liga da Champions 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 29/01/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Philips Stadion, em Eindhoven (HOL).

PSV: Wálter Benítez; Richy Ledezma, Armando Obispo, Olivier Boscagli e Mauro Júnior; Guus Til, Joey Veerman e Jerdy Schouten; Jahn Bakayoko, Luuk De Jong e Noa Lang. Técnico: Peter Bosz.

Liverpool: Alisson; Bradley, Quansah, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Jones, McAllister, Gakpo, Díaz, Salah. Técnico: Arne Slot.

Árbitro: Tobias Stieler (ALE).

VAR: Sören Storks (ALE).

