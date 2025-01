Paulo Fonseca será o novo técnico do Lyon

O português Paulo Fonseca chegou a um acordo verbal para assumir o cargo de técnico do Lyon, deixado por Pierre Sage, demitido na última segunda-feira (27). De acordo com informações do jornal francês ‘L’Équipe’, ele é esperado na França nas próximas horas para assinar contrato e ser anunciado oficialmente.

Segundo a publicação, o treinador português, de 51 anos, deve assinar contrato até junho de 2027 e levará com ele quatro auxiliares: Paulo Ferreira e António Ferreira (preparadores de goleiros), Paulo Mourão (preparador físico) e Tiago Leal (analista de desempenho).

Essa será a volta de Paulo Fonseca ao futebol francês, onde já comandou o Lille nas temporadas 2022/2023 e 2023/2024. O técnico iniciou a temporada atual no Milan, mas acabou sendo demitido em dezembro.

A troca no comando do Lyon veio em meio ao momento difícil que o clube francês atravessa na temporada, agravado pela eliminação na Copa da França para o Bourgoin, time da quinta divisão. Ao todo, são cinco jogos sem vitória somando todas as competições.

Contudo, Paulo Fonseca vai assumir o Lyon em uma posição mais confortável. Atualmente, o time ocupa o sexto lugar na Ligue 1, a apenas quatro pontos da zona de classificação para a Champions. Ao mesmo tempo, na Liga Europa, a equipe está na quinta posição e pode garantir vaga direta nas oitavas de final na próxima quinta-feira (30). Na ocasião, o time enfrenta o Ludogorets, da Bulgária.