Brest x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

A última rodada da primeira fase da Champions League 2024/25 promete fortes emoções em vários estádios pela Europa. Assim, Brest e Real Madrid medem forças no Stade Francis-Le Blé, na França, na tarde desta quarta-feira (29), às 17h (de Brasília). Apenas um ponto separa as duas equipes, que já estão confirmadas nos playoffs, porém ainda sonham com as oitavas do torneio continental.

Dessa forma, a equipe francesa, atualmente, ocupa a 13ª colocação na tabela de classificação, com 13 pontos, um à frente do time da capital espanhola, que está em 16º. As duas equipes tentam alcançar o G8 e, no momento, o Bayer Leverkusen é o oitavo colocado, com 13 pontos.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (29) terá a transmissão da TNT (TV fechada) e da Max (streaming).

Como chega o Brest

A equipe francesa terá um problema em sua escalação, visto que Mama Baldé precisou ser substituído pouco após ir a campo em jogo da Ligue 1. Além disso, outros três jogadores não devem atuar contra o adversário merengue. Tratam-se de Bradley Locko, Jordan Amavi e Karamoko Dembélé, que estão fora por questões físicas.

Como chega o Real Madrid

O técnico Carlo Ancelotti não poderá contar novamente com Vinícius Júnior. Afinal, o brasileiro levou cartão amarelo na rodada anterior e estava pendurado. Por fim, Eduardo Camavinga, Dani Carvajal e Éder Militão estão entregues ao Departamento Médico e também estão fora da partida.

BREST x REAL MADRID

8ª rodada da Champions League

Data-Hora: 29/1/2025 (quarta-feira), às 17h (de Brasília)

Local: Stade Francis-Le Blé, na França

BREST: Bizot; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Pereira Lage; Fernandes, Magnetti; Sima, Camara, Del Castillo; Ajorque. Técnico: Éric Roy

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Mendy; Modric, Tchouaméni, Bellingham; Brahim Díaz (Güler), Mbappé, Rodrygo. Técnico: Carlos Ancelotti.

Árbitro: Espen Eskås (NOR)

VAR: Christian Dingert (ALE)

