Manchester City x Club Brugge: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de decisão na Champions 2024/25. Nesta quarta-feira (29), o Manchester City vai para o tudo ou nada contra o Club Brugge, às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, e precisa da vitória em casa para buscar uma vaga nos playoffs do mata-mata da principal competição de clubes do planeta.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Max (streaming).

A fase de liga da Champions conta com 36 times. Os oito primeiros avançam direto para as oitavas de final. Já os times que ficarem entre a nona e a 24ª posição vão para os playoffs, com jogos de ida e volta.

Como chega o Manchester City

O time comandado pelo técnico Pep Guardiola faz uma péssima campanha na Champions e corre o risco de ser eliminado ainda na primeira fase. Isto porque, no momento, o City está na 25ª posição, com oito pontos em sete jogos, fora da zona de classificação para os playoffs do mata-mata. Além disso, a equipe vem de quatro rodadas consecutivas em vitória, com três derrotas e um empate.

Contudo, para conquistar a classificação para os playoffs, o City precisa apenas de uma vitória simples diante do Club Brugge. O empate, no entanto, elimina o clube inglês.

A baixa mais recente para o técnico Pep Guardiola é o zagueiro Rúben Dias, que voltou a ter uma lesão muscular e está fora da partida no Etihad Stadium. Ao mesmo tempo, Rodri, Oscar Bobb, Aké e Doku, lesionados, completam a lista de desfalques.

Como chega o Club Brugge

Por outro lado, o Club Brugge está na 20ª posição, com 11 pontos, na zona de classificação para os playoffs. Dessa maneira, o time depende apenas de suas forças para avançar de fase e um empate fora de casa mantém o clube na competição.

A boa notícia é que o técnico Nicky Hayen terá praticamente todos os seus jogadores à disposição em Manchester. Isto porque Hans Vanaken é o único desfalque confirmado do Brugge para esta última rodada da fase de liga da Champions.

Manchester City x Club Brugge

8ª rodada da fase de liga da Champions 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 29/01/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING).

Manchester City: Ederson; Lewis, Stones, Akanji, Gvardiol; Kovacic, Bernardo Silva, Foden, De Bruyne, Savinho; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez e De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken e Tzolis; Nilsson. Técnico: Nicky Hayen.

Árbitro: José María Sánchez (ESP).

VAR: Alejandro Hernández (ESP).

