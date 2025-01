Stuttgart x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

A última rodada da fase da liga da Champions League chegou. Stuttgart e Paris Saint-Germain fazem confronto nesta quarta-feira (29), às 17h (de Brasília), pela oitava rodada da competição europeia. O jogo vai acontecer na MHPArena, em Stuttgart (ALE). Ambas as equipes precisam pontuar para que avancem para os playoffs da UCL.

Na nova fase de liga da Champions, 24 equipes passam de fase: os oito primeiros avançam direto para às oitavas de final e o restante disputa uma repescagem para as vagas restantes. Logo, o duelo se torna decisivo para as pretensões de ambas as equipes.

Onde assistir

O confronto entre Stuttgart e PSG terá a transmissão pelo canal fechado Space e através do streaming Max.

Como chega o Stuttgart

O Stuttgart não tem a vaga garantida nos play-offs da Champions. O clube alemão, no entanto, venceu as duas últimas partidas da competição continental e está vivo na disputa. Com 10 pontos, após sete rodadas, a equipe ocupa a 24ª colocação e é a última da zona de classificação.

Para piorar a situação, o time da casa coleciona desfalques para a rodada derradeira. O técnico Sebastian Hoeneß não poderá contar com sete atletas de seu elenco: Diehl (tendão), Nartey (joelho), Raimund (coxa), Rouault (suspenso), Touré (pé), Woltemade (inelegível) e Zagadou (joelho) são as baixas certas.

Como chega o PSG

Por outro lado, o PSG mantém seu sucesso no cenário nacional com uma invencibilidade de dois meses, principalmente na grande vitória por 4 a 2 sobre o Manchester City na penúltima rodada. Apesar da boa fase, o clube parisiense enfrenta desafios na Champions League, ocupando a 22ª posição com 10 pontos após sete jogos. A atual colocação da equipe, no entanto, não garantem a classificação para a fase de mata-mata.

Em contrapartida ao adversário, Nuno Mendes, suspenso, é o único desfalque confirmado no clube francês. Recém-contratado, o atacante Khvicha Kvaratskhelia não pode entrar em campo pelo Paris nesta fase, já que não foi inscrito pelo clube.

STUTTGART x PSG

8ª rodada da fase da Liga da Champions League

Data-Hora: 29/1/2025 (quarta-feira), às 17h (de Brasília)

Local: MHPArena, em Stuttgart (ALE).

Onde assistir: Space e Max (streaming)

STUTTGART: Nübel; Vagnoman, Chabot, Al-Dakhil, Mittelstädt; Karazor, Stiller, Leweling, Millot, Führich; Undav. Técnico: Sebastian Hoeneß.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Ruíz; Dembélé, Lee, Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Árbitro: Davide Massa (ITA)

Assistentes: Ciro Carbone (ITA) e Stefano Alassio (ITA)

VAR: Aleandro Di Paolo (ITA)

