Juventus x Benfica: onde assistir, escalações, arbitragem

Juventus e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira, 29/1, na Arena da Juventus, em Turim, às 17h (de Brasília), em jogo pela última rodada da fase de pontos corridos da Champions League. Este é um dos 18 duelos que ocorrem ao mesmo tempo no torneio, já que há muito em jogo. Afinal, os times que terminarem entre 1º e 8º lugares avançam diretamente às oitavas. Já as equipes de 9º a 24º lugares jogarão uma repescagem (oito jogos) e os vencedores também avançam às oitavas. Contudo, os times que terminarem entre 25º e 36º lugares estarão eliminados.

Já garantida pelo menos na repescagem, a Juventus, em 17º com 12 pontos, almeja subir algumas posições para ter vantagem a fase em que o vencedor avançará às oitavas. Já o Benfica, em 21º com 10 pontos, precisa de bom resultado ou poderá terminar eliminado.

Onde assistir

O canal Max transmite a partir das 17h (de Brasília).

Como chega a Juventus

O maior problema da equipe está no ataque. Vlahovic, artilheiro e principal jogador da equipe, segue fora. Mas seu substituto imediato, o recém-contratado Kolo Muani, já jogou na competição pelo PSG. Assim, não tem condições de atuar neste duelo. Assim, resta ao técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta escalar o argentino Nico González como comandante do ataque. O francês Khéphren Thuram (irmão de Marcus, da Inter e filho da lenda francesa Lilian Thuram) está recuperado e começa como um dos volantes.

Como chega o Benfica

O Benfica vive um momento de crise, com vazamento de declarações críticas do treinador Bruno Lage e resultados negativos nas últimas rodadas tanto no Campeonato Português quanto na Champions League. Na partida pela competição europeia na rodada passada, o time sofreu derrota dramática para o Barcelona, quando vencia por 4 a 2, mas acabou perdendo por 5 a 4 no último lance. Em situação delicada, um tropeço significaria a eliminação.

Os principais desfalques são as suspensões de Carreras e o atacante brasileiro Arthur Cabral, além de Renato Sanches, machucado. Lage não deve mudar o esquema 4-2-3-1, com Pavlidis na frente.

JUVENTUS X BENFICA

8ª rodada (última) da fase se Liga da Cgampions

Data e horário: 29/1/2025, 17h )de Brasília)

Local: Juventus Arfena, Turim (ITA)

JUVENTUS: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti e McKennie; Douglas Luiz e Thuram; Yildiz, Koopmeiners e Mbangula; Nico Gonzalez. Técnico: Thiago Motta

BENFICA: Trubin; Araujo, Otamendi, Silva e Bah; Aursnes e Kokçu; Di María, Kokcu e Schjelderup; Pavlidis Técnico: Bruno Lage

Árbitro: Istvan Kovacs (ROM)

Auxiliares: Mihai Marica e Ferencz Tunyogi (ROM)

VAR: Pol van Boekel (HOL

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.