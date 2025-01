Neymar deixa Al-Hilal e abre portas para Salah no clube saudita

A saída de Neymar do Al-Hilal pode abrir caminho para a chegada de Mohamed Salah ao clube saudita. Segundo o jornal britânico ‘Telegraph’, o Al-Hilal é o destino provável do atacante egípcio caso ele confirme sua saída do Liverpool. Salah, inclusive, já indicou em entrevista recente que esta será sua última temporada no clube, e seu contrato vai até junho de 2025, com uma possível renovação ainda distante.

A rescisão de Neymar com o Al-Hilal aumentou a capacidade financeira e o espaço no elenco do clube. Assim, o time está possibilitado de buscar a contratação de um jogador de peso como Salah. O egípcio, que já foi alvo de clubes como Al-Ahli e Al-Ittihad, tem sido um objetivo da Liga Saudita por algum tempo.

Além disso, o ‘Telegraph’ menciona a janela de transferências excepcional criada pela Fifa para o Mundial de Clubes 2025, que ocorrerá entre 1 e 10 de junho, como uma oportunidade para o Al-Hilal tentar contratar Salah. O Mundial é um torneio de extrema importância para o clube saudita, atual campeão nacional e único representante do país no evento.

Salah, que recusou uma proposta de 150 milhões de libras (R$ 1.1 bilhão) do Al-Ittihad em 2023, deve decidir seu futuro em breve. Por fim, a dúvida do Al-Hilal é se esperará até junho para tentar contratar Salah ou se buscará outro grande nome do futebol internacional antes do fechamento da janela de transferências, em 3 de fevereiro.

