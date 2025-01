São Paulo acerta venda de William Gomes e aguarda Wendell

O São Paulo fechou a venda do atacante William Gomes ao Porto pelo valor de 10 milhões de euros (R$ 61,4 milhões). O clube português adquiriu 80% dos direitos econômicos do atleta de 18 anos, que seguirá com 20% presos ao Tricolor. Ele ainda vai assinar contrato de cinco anos com os Dragões. Apesar da perda, o clube ganhou o reforço de Wendell.

Com a venda de William, o lateral-esquerdo Wendell antecipou sua chegada ao Brasil e desembarcará em São Paulo provavelmente nesta semana. O jogador, que já tem pré-contrato para reforçar o Tricolor em julho, chegou a um acordo e quebrará o vínculo com o Porto nos próximos dias.

A venda de William Gomes, aliás, não foi bem aceita pelos torcedores por conta do valor. Internamente, a sustentação da diretoria é que essa era uma operação necessária para a saúde financeira da instituição. Nesse caso, precisando realizar mais uma venda em janeiro, a escolha deveria ser entre o atacante reserva ou de um titular.

William foi o jovem mais utilizado por Zubeldía na temporada passada. Ele tinha contrato com o São Paulo até 2028 e sua multa rescisória era avaliado em R$ 735 milhões. Assim que oficializada, a venda do jogador, aliás, será a 17ª de um atleta formado em Cotia na gestão do presidente Julio Casares. O mandatário, afinal, assumiu em 2021 e foi reeleito para mais três anos em 2023.

Por fim, William Gomes chegou ao elenco profissional do São Paulo em 2023 e, no ano passado, esteve em campo em 16 oportunidades. O atacante disputou 612 minutos, com três gols e uma assistência. Em 2025, ele só atuou no empate por 0 a 0 com o Botafogo-SP.

