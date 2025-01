Maricá x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Hora de duelo entre invictos no Campeonato Carioca! Únicos times que ainda não perderam na competição, Vasco e Maricá duelam nesta quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), em São Januário, pela sexta rodada da Taça Guanabara. Apesar do duelo ser na casa vascaína, o mando de campo é do Maricá, que optou pela inversão. E há uma outra curiosidade acerca do confronto, aliás: será o primeiro encontro entre as equipes na história do futebol carioca. Afinal, esta é a primeira edição de Série A que o clube, fundado em 2017, disputa.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV pela TV fechada e do Premiere no sistema de Pay-per-view.

Como chega o Maricá

Líder da Taça Guanabara com 11 pontos, o Maricá tropeçou somente duas vezes nestas cinco primeiras rodadas. Foram nos empates por 1 a 1 com o Fluminense, e no 2 a 2 com o Sampaio Corrêa, na última rodada. Se vencer, chegaria aos 14 pontos, faltando enfrentar apenas o Flamengo dentre os grandes. Assim, ficaria muito próximo da classificação à semifinal.

Olho no atacante Walber, um dos artilheiros do Carioca, com três gols até o momento. Ele, aliás, marcou o gol que salvou o Maricá de sua primeira derrota, já aos 45+5′ da etapa final contra o Sampaio, num golaço de fora da área.

Um reencontro que pode ocorrer é do atacante Hugo Borges com o Vasco. O jogador, revelado nas categorias de base de São Januário, atua pelo Maricá e deve iniciar o duelo no banco de reservas.

Como chega o Vasco

O Cruz-Maltino tem seu melhor início desde 2022, chegando, assim, com a confiança em alta para o duelo. Afinal, está invicto e pode assumir a liderança da Taça Guanabara em caso de vitória aliada a tropeço do Volta Redonda (segundo).

A tendência é, então, que Fábio Carille repita as escalações de suas duas partidas à frente do Vasco, com os reforços Lucas Oliveira e Tchê Tchê começando o jogo. Lucas Freitas e Daniel Fuzato, outras contratações, seguem no banco. Já Mauricio Lemos, último dos contratados, segue fora, melhorando a parte física.

Caso o Vasco vença, chegaria aos 12 pontos e, dessa forma, ultrapassaria o próprio Maricá na tabela, assumindo a liderança ao menos provisória do certame. Ainda na quarta, o Volta Redonda encara a Portuguesa e, se vencer, deixaria o Cruz-Maltino para trás nos critérios de desempate (número de vitórias).

MARICÁ x VASCO

6ª rodada do Campeonato Carioca 2025 – Taça Guanabara

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: quarta-feira, 29/01/2025, às 19h (de Brasília)

MARICÁ: Dida; Magno, Mizael Monteiro, Felipe Carvalho e João Victor; Ramon, Vinicius Matheus e Gutemberg; Walber, Denilson e Sergio Mendonça. Técnico: Reinaldo Oliveira.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Paulinho, Tchê Tchê, Coutinho e Alex Teixeira; Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Árbitro: Wallace Rogério Rufino de Lima (RJ)

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Wallace Müller Barros Santos (RJ)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva (RJ)

