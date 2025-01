De volta ao Santos, Neymar tem patrimônio de cerca de R$ 6 bilhões

Neymar está de volta ao Santos. Após rodar pelo mundo do futebol, passando pela Espanha com o Barcelona, depois pela França com o PSG e, por fim, pela Arábia Saudita com o Al-Hilal, o atacante brasileiro retorna a sua casa. Aliás, em toda essa trajetória, ele colecionou gols, bons jogos e, claro, uma boa fortuna.

O patrimônio do jogador é bilionário e diversificado. Afinal, não é só de dinheiro que vive um atleta, mas também de bons investimentos.

De acordo com o site Sportico, especializado em negócios no mundo dos esportes, Neymar tem um patrimônio aproximado de 1 bilhão de dólares (cerca de R$ 6,1 bilhões). Ele é o único brasileiro entre os 20 atletas mais ricos da história.

Entre seus bens, o jogador possui uma mansão em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, avaliada em R$ 28 milhões. A propriedade conta com pista de kart, quadras de tênis e futebol de areia, heliponto, piscinas e uma lagoa artificial.

Neymar também é proprietário de uma cobertura de quatro andares em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O apartamento tem vista de 360º, heliponto e piscinas.

Além disso, o jogador possui uma mansão avaliada em R$ 20 milhões em Alphaville, São Paulo, que inclui quadras, piscinas aquecidas e 20 vagas de garagem, entre outros luxos.

