Denner, do Corinthians, tem negociações avançadas com o Chelsea

O Corinthians tem conversas avançadas para negociar um dos seus destaques da Copinha. O lateral-esquerdo Denner, de 16 anos, está próximo de fechar com o Chelsea. Mesmo que a transação seja concluída, o jogador só poderá defender o clube londrino após fevereiro de 2026, quando completa 18 anos.

Os valores giram em torno de 12,5 milhões de euros, cerca de R$ 76, 3 milhões. Sendo que oito milhões são fixos ao Corinthians e 4,5 milhões em bônus, caso o jogador cumpra metas.

A ideia do Timão não era negociar Denner agora. Entretanto, o Corinthians se viu numa situação delicada. A multa rescisória para o mercado nacional é de duas mil vezes o salário do atleta. O lateral assinou seu contrato em abril do ano passado, até março de 2027, com um salário condizente a um jogador de base. O clube tentou renovar o vínculo nos últimos seis meses, mas não houve acordo com os representantes do atleta.

Com isso, o Corinthians poderia perder o lateral por R$ 10 milhões para um clube do Brasil. Nessa situação, o Timão se viu obrigado a aceitar a proposta do Chelsea, para não correr riscos de reforçar um adversário local.

Na Copinha, Denner disputou oito partidas e marcou três gols, incluindo um na grande final contra o São Paulo. O jogador é primo de Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal e da Seleção Brasileira.

