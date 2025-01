Cruzeiro encerra negociações com Renato Gaúcho

Desde a saída de Fernando Diniz, o Cruzeiro está no mercado em busca de um novo treinador. O plano A da diretoria era Renato Gaúcho. No entanto, o valor pedido pelo técnico é muito alto e, assim, a Raposa decidiu encerrar as negociações.

Nas conversas, Portaluppi pediu R$2,3 milhões para ele e comissão. Com isso, o nome de Luís Castro entrou no radar, mas o Jogada10 apurou que o Cabuloso estabeleceu um teto de R$1,5 milhão para salários do futuro comandante e comissão técnica. Portanto, a contratação do português também se torna inviável.

Além disso, o treinador tem altos valores a receber do Al Nassr e não quer abrir mão da quantia. Aliás, em dezembro, Castro foi alvo do Atlético-MG, mas não fechou com o clube devido à situação financeira.

Com as mudanças do plano A e B, dois nomes estão no radar do Cruzeiro, um europeu e outro brasileiro. Contudo, ainda não há maiores informações sobre os técnicos até o momento.

