Chegada de Danilo ao Rio causa revolta dos torcedores no aeroporto; entenda

A caminho do Flamengo, Danilo desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (28). No entanto, a chegada do zagueiro de 33 anos não foi bem vista pelos torcedores presentes no Aeroporto do Galeão. Isso porque, o jogador saiu e entrou na van sem ter contato com os flamenguistas, que foram recepcioná-lo. Após a situação, dois rubro-negros se revoltaram e criticaram a atitude do atleta.

“Isso é uma pouca vergonha que o jogador está fazendo, se escondendo da Nação, dando um drible na torcida. Tinham quatro torcedores aqui, ele tinha que dar explicação porque ele driblou a torcida. A gente veio festejar e apoiar. Isso aqui não é bagunça, isso aqui é Flamengo. Pouca vergonha que o Danilo fez “, disse um torcedor.

“Danilo, você tem que ser sujeito homem. Deixou todo mundo aqui esperando. A torcida aqui querendo te apoiar, e você faz isso? Isso é uma pouca vergonha, tem que pedir desculpas para todo mundo”, completou o outro, ao ‘Canal Flazoeiro’.

Danilo, afinal, chegou ao Rio acompanhado da esposa, dos dois filhos e dos dois cachorros, além de inúmeras malas. A van levará o defensor e sua família para um local, onde passarão à noite. Nesta quarta-feira (29), o zagueiro vai realizar exames médicos e assinar o contrato de dois anos com o Flamengo.

Após rescindir com a Juventus, Danilo chega ao Flamengo para ser mais uma opção na zaga de Filipe Luís. O jogador está de volta ao futebol brasileiro depois de 13 anos na Europa.





