Botafogo x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Fora do G4 do Campeonato Carioca, Botafogo e Fluminense buscam uma arrancada para garantir uma vaga nas semifinais da competição. Para isso, os arquirrivais se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no primeiro clássico de 2025, pela 6ª rodada. No momento, a distância para o líder Maricá, recém promovido à primeira divisão, é de cinco pontos.

Dessa forma, ambas as equipes somam seis pontos, no momento, em cinco partidas disputadas. Nesse sentido, a diferença entre as duas equipes na classificação é por conta do número de vitórias. Os donos da casa estão na 6ª colocação, enquanto os comandados do técnico Mano Menezes ocupam a 8ª posição.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (29) terá a transmissão do canal SporTV e do Premiere.

Como chega o Botafogo

Após cinco rodadas com uma equipe alternativa, o Alvinegro colocará em campo pela primeira vez na temporada o elenco principal na disputa do Carioca. De olho na final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, no próximo final de semana, o Glorioso quer dar ritmo de jogo ao time principal. O elenco teve as saídas de Luiz Henrique, Thiago Almada e do técnico Artur Jorge, assim como Gatito Fernández, Adryelson, Tchê Tchê e Eduardo. Bastos deve ser poupado, enquanto os reforços ainda não estarão em campo.

Como chega o Fluminense

Depois de utilizar os reservas no empate, sem gols, com o Madureira, o técnico Mano Menezes voltará com os titulares para o primeiro clássico do ano. Nesse sentido, a tendência é que o comandante repita a escalação que venceu a Portuguesa-RJ na semana passada, com a entrada de Thiago Silva. O Departamento Médico irá avaliar a condição de Jhon Arias, que teve um desconforto muscular, porém já treina com bola. Por outro lado, Paulo Henrique Ganso segue de fora em virtude de uma leve miocardite.

BOTAFOGO x FLUMINENSE

6ª rodada do Campeonato Carioca

Data e horário: 29/01/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: John; Vitinho, Lucas Halter, Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Allan (Danilo Barbosa); Savarino, Igor Jesus, Matheus Martins. Técnico: Carlos Leiria.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules e Lima; Keno, Kevin Serna e Germán Cano. Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Filemon Soares Pinto

VAR: Philip Georg Bennett

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.