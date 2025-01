Portuguesa x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara a Portuguesa nesta quarta-feira (29/01), às 21h35, no Mercado Livre Arena Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor Paulista está invicto na competição com um empate e duas vitórias, liderando a sua chave. Em contrapartida, a Lusa ainda não venceu na competição, com dois empates e duas derrotas e busca se reabilitar rápido para ainda sonhar com coisas grandes no Estadual.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Record, Cazé TV, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

Como chega a Portuguesa

A Portuguesa ainda não conseguiu vencer no Campeonato Paulista de 2025, somando dois empates e duas derrotas, após quatro rodadas. Aliás, na tabela, o clube é o último colocado do Grupo B e está com apenas dois pontos. Assim precisa desesperadamente a somar pontos para evitar o rebaixamento e sonhar com o mata-mata. E para a partida o técnico Cauan de Almeida terá dois retornos importantes. Afinal, o zagueiro Alex e o atacante Maceió, que cumpriram suspensão contra o Mirassol, devem voltar contra o São Paulo e serem titulares. Desta forma, Maurício e Rildo voltam ao banco de reservas.

Como chega o São Paulo

Após uma vitória no clássico por 3 a 1 contra Corinthians, o São Paulo chega para a partida com grande confiança. Afinal, invicto na temporada, o Tricolor soma sete pontos e ocupa a liderança do Grupo C, com um jogo a menos. Contudo, após colocar o time considerado ”ideal” nos últimos dois jogos, o técnico Luis Zubeldía deve mandar um time alternativo a campo. Assim, alguns nomes como Ferreirinha, Bobadilla e André Silva devem ganhar chances. O desfalque deve ficar por conta do atacante William Gomes, que está negociando sua ida ao Porto, de Portugal e pode não jogar mais pelo Soberano.

PORTUGUESA X SÃO PAULO

Campeonato Paulista – quinta rodada

Data e horário: 29/1/2025, às 21h35 (de Brasília)

Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP)

PORTUGUESA: Rafael Santos; Alex Silva, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Lucas Hipólito; Fernando Henrique, Hudson e Daniel Júnior; Cristiano, Henrique Almeida e Maceió. Técnico: Cauan de Almeida

SÃO PAULO: Jandrei; Ferraresi, Ruan, Sabino e Moreira; Bobadilla, Marcos Antônio e Rodriguinho; Erick, Ferreirinha e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Alberto Andrini Nogueira

VAR: Daiane Muniz

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.