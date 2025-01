Presidente do Athletico mostra dedo do meio para torcedores na Ligga Arena

Nesta terça-feira (28), o Athletico-PR empatou com o Cianorte, em 1 a 1, na Ligga Arena, pela sexta rodada do Campeonato Paranaense. Após o resultado em casa, torcedores do Furacão disparam críticas e xingamentos ao presidente Mário Celso Petraglia. O mandatário, assim, não gostou e mostrou o dedo do meio para os athleticanos presentes no estádio.

Uma publicação compartilhada por TNT Sports Brasil (@tntsportsbr)

O Athletico-PR caiu para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro na temporada passada e precisou reformular a equipe para disputara a Série B. Para 2025, o Furacão contratou o técnico Mauricio Barbieri e reforços. Neste início de Campeonato Paranaense, o time venceu os dois primeiros jogos, porém acumula quatro partidas sem vencer, sendo três empates e uma derrota.

Na tabela do Paranaense, o Athletico ocupa a sexta colocação, com nove pontos, dois atrás do líder Operário-PR, que tem um jogo a menos. No estadual, os oito melhores colocados avançam para as quartas de final. Ou seja, no momento, o Furacão está se classificando para a próxima fase.

Restando cinco rodadas, o Athletico-PR volta a campo no próximo domingo (2), contra o Andraus, fora de casa, pela sétima rodada do Paranaense.

