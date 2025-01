Atlético formaliza terceira proposta por Gregore, do Botafogo

O Atlético-MG não desiste e faz terceira proposta pelo volante Gregore, do Botafogo. Agora, a diretoria do Galo oferece 5,5 milhões de dólares (R$ 32 milhões) pela contratação do jogador de 30 anos. O Alvinegro, por sua vez, faz jogo duro, mas o clube mineiro comunicou que não renunciou ao atleta, que é um desejo do técnico Cuca. A informação é do jornalista André Hernan.

O Botafogo já recusou duas ofertas do Atlético-MG por Gregore: a primeira de 4 milhões de dólares (R$ 24 milhões) e a segunda de 4,5 milhões (R$ 26 milhões). O Galo, portanto, aumentou mais um milhão na proposta para tentar convencer a SAF alvinegra de vender o volante.

A intenção do Botafogo é de não negociar Gregore. Para mantê-lo, o clube já enviou uma proposta de renovação com valorização salarial e aumento da multa rescisória do atleta. O atual vínculo é válido até o fim de 2026. O Atlético-MG, por outro lado, promete um contrato maior em relação ao que o jogador ganha atualmente.

Antes do Galo, o Alvinegro recusou uma oferta do Al-Rayyan, clube de Artur Jorge no Catar, de 2,5 milhões de dólares (R$ 12,2 milhões) mais R$ 3 milhões em bônus. O volante chegou ao clube carioca, em fevereiro do ano passado, por 2,5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões) junto ao Inter Miami, da MLS.

Pelo Botafogo, Gregore soma, em 56 jogos, três gols e duas assistências, além claro do título do Campeonato Brasileiro e da Conmebol Libertadores.

