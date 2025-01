Inter de Milão x Monaco: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Giuseppe Meazza, a Inter de Milão recebe o Monaco pela última rodada da fase de pontos corridos da Liga dos Campeões. A Inter tem 16 pontos, está em quarto lugar e tem a vaga muito bem encaminhada para as oitavas de final. Mesmo com uma derrota, dificilmente sairá do Top 8, embora ainda corra algum risco de ser eliminada com um simples empate. O Monaco tem 13 pontos, ocupa a décima posição e já está garantido, no mínimo, na repescagem. No entanto, se vencer, deverá garantir a vaga direta às oitavas.

Este é um dos 18 duelos que acontecem ao mesmo tempo na competição, já que há muito em jogo. Afinal, os times que terminarem entre o 1º e o 8º lugares avançam diretamente para as oitavas de final. As equipes que ficarem entre 9º e 24º lugares disputarão uma repescagem (oito jogos) e os vencedores também avançarão para as oitavas. Já os times que terminarem entre 25º e 36º lugares serão eliminados.

Onde assistir

O canal Max transmite a partir das 17h (de Brasília).

Como chega a Inter de Milão

O treinador Simone Inzaghi poupou alguns titulares na rodada passada do Campeonato Italiano e entrará com força máxima para garantir um triunfo que a coloque entre os primeiros classificados na última rodada. Ainda assim, ele não contará com Hakan Çalhanoğlu e Joaquín Correa, ambos com lesão na perna direita, e Francesco Acerbi, com lesão no tendão. Destacam-se Lisandro Martínez e Marcus Thuram, que mais uma vez formarão a dupla de ataque.

Como chega o Monaco

O Monaco não terá os machucados Balogun e Ilenikhena, que farão falta no ataque. Assim, Embolo será a principal referência ofensiva do treinador Adi Hütter, que elogia o rival, mas espera um bom resultado.

“Sabemos que a Inter de Milão é uma das melhores equipes da Europa e jogará em casa, mas vamos buscar a vitória e a nossa classificação”, disse.

Inter de Milão x Monaco

8ª rodada (última) da fase de liga das Champions

Data e horário: 29/1/2025, 17h (de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, Milão (ITA)

INTER DE MILÃO: Sommer; Pavard, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco; Martinez e Thuram. Técnico: Simone Inzaghi

MONACO: Majecki; Vanderson, Salisu, Kehrer e Mawissa; Magassa e Camara; Akliouche, Golovin e Ben Seghir; Embolo. Técnico: Adi Hütter

Árbitro: Irfan Peljto (BOS)

Auxiliares: Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo (BOS)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

