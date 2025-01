Atacante do Liverpool ‘ignora’ Pelé e elege o maior jogador brasileiro de todos os tempos

Um dos principais nomes do Liverpool, o uruguaio Darwin Nuñez não parece curtir unanimidades mundiais. O atacante, que estará em campo nesta quarta-feira (29), às 17h (de Brasília), pelo encerramento da fase da liga da Champions frente ao PSV, participou de uma dinâmica organizada pela Premier League ao lado do goleiro Alisson.

Ao ser perguntado sobre quem era o seu jogador brasileiro preferido de todos os tempos, não citou Pelé. Sua resposta, aliás, foi surpreendente.

“Neymar. Eu o vi desde pequeno. Sei que tem muitos jogadores que passaram pela Seleção Brasileira excelentes, como Ronaldo Fenômeno, Pelé, mas não os vi jogarem. O Neymar eu vi. Muito habilidoso. Quando pega a bola, é difícil de tirar dele. Jogador com muita técnica. Tem personalidade para bater falta, pênalti. Na Seleção, sempre mostrou do que é capaz. Gosto muito dele também pelo seu estilo de jogo”, afirmou.

Já o goleiro brasileiro precisou responder quem era o melhor uruguaio, na sua visão, de todos os tempos. E ele elegeu um ex-companheiro dos tempos em que defendeu o Internacional.

“Pergunta que me coloca em uma situação difícil com meu amigo Darwin Núñez. Mas creio que ele vai concordar comigo. Tive a oportunidade de jogar com o Forlán no Inter, de Porto Alegre, em 2012. E era incrível a capacidade dele de finalização. Como ele se movimentava em campo”, relembrou Alisson.

“Foi, portanto, um cara que tive proximidade e vi de perto jogar. Como ele finalizava, com a direita e a esquerda, era um craque. E foi até considerado o melhor da Copa do Mundo de 2010. O Diego Forlán, então”, concluiu.

