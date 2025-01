Corinthians venceu apenas dois dos últimos 10 jogos no Moisés Lucarelli

O Corinthians encara a Ponte Preta nesta quarta-feira (29/01), às 19h30, no Moisés Lucarelli, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O Timão tenta se reabilitar após ver sua sequência de 10 vitórias seguidas ser perdida na derrota para o São Paulo em seu último embate. Contudo, para recuperar o caminho dos triunfos, o Alvinegro precisa superar o aproveitamento ruim recente que tem atuando em Campinas.

Afinal, nas últimas 10 vezes que o Corinthians enfrentou a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, saiu vencedor em apenas duas oportunidades. Mais do que isso, a Macaca venceu seis vezes, além de ter outros dois empates. Aliás, a última vez que o Timão venceu em Campinas, foi em 2017.

Na ocasião, o Corinthians venceu a Ponte Preta por 3 a 0, no jogo de ida da final do Campeonato Paulista daquele ano. Rodriguinho duas vezes e Jadson marcaram para o Timão. Já o último confronto entre as equipes no Moisés Lucarelli, teve vitória da Macaca por 2 a 1, com gols de Bruno Reis e Roger. Boselli descontou para o clube do Parque São Jorge.

Como chega Corinthians e Ponte Preta

Agora, as equipes se reencontram no Moisés Lucarelli precisando da vitória. O Corinthians busca a reabilitação no Paulistão após a derrota para o São Paulo no clássico do último domingo. O Timão tem nove pontos e aparece na segunda colocação do Grupo A. Além disso, tenta somar o máximo de pontos antes de sua estreia na Libertadores.

Já a Ponte Preta hega para o duelo invicta no Paulistão, mas com três empates consecutivos. Bateu o Novorizontino na estreia e depois ficou no 1 a 1 com o Santos, no 0 a 0 com a Portuguesa e no 1 a 1 com a Inter de Limeira. Com seis pontos, o time está em terceiro no Grupo D.

