São Paulo não perde para a Portuguesa há 12 anos

O São Paulo encara a Portuguesa nesta quarta-feira (29/01), às 21h35, no Mercado Livre Arena Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor chega embalado após vencer o Corinthians no clássico por 3 a 1 no Morumbis. Contudo, para manter a invencibilidade, o Soberano aposta no bom retrospecto contra a Lusa para conseguir mais três pontos.

Afinal, a última vez que o São Paulo perdeu para a Portuguesa, foi no dia 11 de agosto de 2013, 12 anos atrás. Na ocasião, a Lusa venceu o Tricolor no Canindé por 2 a 1, com dois gols de Diogo. Lucas Evangelista descontou. Desde então, as equipes se enfrentaram mais cinco vezes, com quatro vitórias do Soberano e um empate.

O clássico era rotineiro até 2014, ano do polêmico rebaixamento da Portuguesa no Brasileirão, que depois demorou para se reerguer e voltar à elite do futebol estadual. Tanto que as equipes ficaram sem se enfrentar por oito anos.

Agora, as duas equipes duelam na Mercado Livre Arena Pacaembu em momentos distintos. A Portuguesa ainda busca sua primeira vitória no estadual. Nas quatro primeiras rodadas, a equipe empatou duas vezes e perdeu outras duas. Por isso, é a última colocada no Grupo B, com apenas dois pontos.

O São Paulo chega para a partida embalado. Depois de estrear com empate, o Tricolor venceu os dois últimos jogos e assumiu a liderança do Grupo C, com sete pontos e uma partida a menos. Sua primeira rodada acabou adiada pro causa da disputa da FC Series, nos Estados Unidos.

