Portal vaza novos uniformes do Real Madrid para a próxima temporada

O portal Footy Headlines, que é conhecido por vazar imagens de uniformes de diversos clubes do mundo, divulgou mais uma novidade no futebol europeu. Nesse sentido, o site mostrou fotos do novo uniforme do Real Madrid para 2025/26, que será inspirado nas temporadas 2009/10 e 2015/16.

Dessa forma, até o momento, não há certeza quanto à data de lançamento, porém o esperado é que aconteça antes da disputa do Mundial de Clubes, no meio do ano.

O primeiro uniforme irá manter o tradicional branco do clube espanhol, agora com detalhes dourados em destaque. Além disso, as listras da fornecedora de material esportivo são da cor preta.

O site também vazou o segundo kit da equipe merengue. Ele será azul-marinho com detalhes dourados, enquanto as listras da fornecedora de material esportivo são da cor preta.

Por fim, os comandados do técnico Carlo Ancelotti entram em campo nesta quarta-feira contra o Brest, às 17h (de Brasília), pela última rodada da Champions League. O time já garantiu a vaga nos playoffs da competição, mas ainda sonha em avançar direto para as oitavas de finais.

