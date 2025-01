Atlético detalha obra de melhoria da acústica da Arena MRV

O Atlético está prestes a iniciar as obras para melhoria da acústica da Arena MRV, estádio do Galo inaugurado em abril de 2023. O clube informou que a instalação de placas de alumínio, na cobertura do estádio, serão a partir do próximo mês. O setor Sul será o primeiro a ser contemplado com a nova estrutura.

O objetivo é melhorar a reverberação do som das torcidas dentro do estádio, em dias de jogos do Atlético. A previsão é de que a instalação seja em maio. Serão 5.400 m² da cobertura que receberão as novas placas de ACM. Elas têm três milímetros de espessura e ficam na parte inferior das telhas que compõem a cobertura.

A acústica da Arena MRV, afinal, foi um dos pontos de crítica do estádio próprio do Galo ao longo da temporada 2024. Além disso, o gramado também gerou reclamações de jogadores e técnicos. Assim, o clube optou pela troca do piso natural pelo sintético.

E o gramado da Arena MRV?

Pela troca do gramado, a Arena MRV está fechada para jogos desde o fim da temporada 2024. A expectativa do clube é finalizar a instalação da grama sintética no início do Campeonato Brasileiro, em março.

Na última semana, o Galo, aliás, finalizou a terraplanagem e iniciou o processo de infraestrutura do sistema do gramado sintético, contemplando os sistemas de drenagem e irrigação. O clube prevê que a arena será reaberta para o Campeonato Brasileiro no fim de março.

