Pentacampeão mundial recusa convite da Band para substituir Denílson no Jogo Aberto

A busca da Band por um substituto para Denílson, contratado pela Globo, segue árdua. Isso porque a emissora sofreu uma nova recusa para ocupar a vaga no ‘Jogo Aberto’ ao lado de Renata Fan. Desta vez, do ex-jogador Vampeta, comentarista da Jovem Pan.

O pentacampeão Vampeta decidiu manter a boa relação com a direção da Jovem Pan e optou por recusar o convite feito pela Band. Além disso, ainda de acordo com a coluna ‘F5’, o ex-jogador está feliz como comentarista da casa.

Depois das recusas de Vampeta e Paulo Nunes, funcionário da Globo, a Band segue em busca de um nome impactante para formar dupla com Renata. A exibição tem marcado média de três pontos de audiência na Grande São Paulo e segue à frente do SBT.

Vampeta na Jovem Pan

Há uma década na emissora, o comentarista esportivo faz parte das bancadas de programas como ‘Canelada’ e ‘Bate-Pronto’. Ele também é voz no ‘Jovem Pan Esportes’ – canal por onde viraliza com frequência, inclusive.

O programa ‘Bate-Pronto’, por exemplo, conta com uma média de 17 a 20 mil pessoas simultâneas. Já os cortes do canal contabilizam entre 100 e 200 mil visualizações.

Band se despede de Denílson

O vínculo entre o ex-jogador e a emissora se rompeu após 15 de uma intensa relação. Não à toa, não faltou emoção na despedida de Denílson da Band – seja nos bastidores, no ao vivo ou nas redes sociais. O comentarista fez sua última aparição no ‘Jogo Aberto’ na edição do dia 20 de dezembro e depois compartilhou uma carta aberta ao canal em seu perfil no Instagram.

“Me senti muito feliz aqui. Entrei um menino na comunicação aqui no grupo Bandeirantes e estou saindo um homem, muito mais preparado. Só tenho motivos a agradecer à Band, a todos meus companheiros, Renata Fan, todas as pessoas da Band pelo carinho ao longo desses quase 15 anos. Vou viver outra experiência, pois senti que estava no momento de dar uma respirada e pensar um pouquinho”, dizia um trecho da despedida.

Conforme mencionado, Denílson deixou a emissora para se aventurar em sua primeira experiência na Globo.

